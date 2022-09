Fabio Fazio ha annunciato la sua nuova avvenutra con un video sul suo Instgram. A breve l'inaugurazione della fabbrica di Varazze (Di giovedì 15 settembre 2022) Fabio Fazio ora produce cioccolato. Sembra strano eppure è vero: è stato lo stesso conduttore tv ad aver annunciato ieri sul suo Instagram di essersi lanciato in questa nuova avventura. Ha spiegato di aver rilevato una storica piccola fabbrica di cioccolato di Varazze, che lui, ligure, conosceva fin da bambino, per salvarla dalla chiusura, cui era destinata dopo la crisi causata dal Covid. Una storia fatta di dolcezze che richiama la trama di Willy Wolka e la fabbrica di cioccolato, film del ’71 che si ispira all’omonimo celebre romanzo di Roald Dahl. Cioccolato: tutti i benefici dell’alimento più buono che c’è ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 settembre 2022)ora produce cioccolato. Sembra strano eppure è vero: è stato lo stesso conduttore tv ad averieri sul suo Instagram di essersi lanciato in questaavventura. Ha spiegato di aver rilevato una storica piccoladi cioccolato di, che lui, ligure, conosceva fin da bambino, per salvarla dalla chiusura, cui era destinata dopo la crisi causata dal Covid. Una storia fatta di dolcezze che richiama la trama di Willy Wolka e ladi cioccolato, film del ’71 che si ispira all’omonimo celebre romanzo di Roald Dahl. Cioccolato: tutti i benefici dell’alimento più buono che c’è ...

