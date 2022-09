Corriere: Allegri dice di non sentirsi in pericolo, ma pare che Agnelli sia furioso (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Corriere della Sera scrive che Agnelli è furioso per lo scarso rendimento della Juventus di Allegri. Il tecnico è ai minimi storici, per gradimento. In un articolo a firma di Alessandro Bocci presente sull’edizione online, il quotidiano scrive: “Dopo la sconfitta, che per lunghi tratti del secondo tempo è sembrata un’umiliazione, non c’è stato un vertice tra la dirigenza e Max. Allegri dice di non sentirsi in pericolo, ma in questi casi l’allenatore è l’ultimo a saperlo. Il super contratto lo incolla alla panchina della Juve, ma il suo gradimento è ai minimi storici. I tifosi della curva, alla fine della partita, lo hanno insultato e sui social ne chiedono l’esonero a gran voce. Anche la perplessità di Di Maria per il cambio di Milik, colta da un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Ildella Sera scrive cheper lo scarso rendimento della Juventus di. Il tecnico è ai minimi storici, per gradimento. In un articolo a firma di Alessandro Bocci presente sull’edizione online, il quotidiano scrive: “Dopo la sconfitta, che per lunghi tratti del secondo tempo è sembrata un’umiliazione, non c’è stato un vertice tra la dirigenza e Max.di nonin, ma in questi casi l’allenatore è l’ultimo a saperlo. Il super contratto lo incolla alla panchina della Juve, ma il suo gradimento è ai minimi storici. I tifosi della curva, alla fine della partita, lo hanno insultato e sui social ne chiedono l’esonero a gran voce. Anche la perplessità di Di Maria per il cambio di Milik, colta da un ...

