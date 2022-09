Conte: “Pd non ha voluto lavorare con noi? Benissimo, lo accontenteremo. È scioccante la spregiudicatezza di questo gruppo dirigente” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Un riavvicinamento del M5s al Pd se Enrico Letta non fosse più il segretario? Dovremo vedere quale dirigenza si insedierà, cercheremo di capire se ci saranno le condizioni per recuperare fiducia rispetto a una giravolta pazzesca che il Pd ha fatto abbandonando l’agenda progressista che stavamo realizzando insieme, cioè quella del Conte Due, e abbracciando l’agenda Draghi, che Draghi stesso, come ha detto, non ha mai scritto, né vuole scrivere”. Sono le parole pronunciate a “24 Mattino” (Radio24) dal leader del M5s, Giuseppe Conte, a proposito dei rapporti tra il suo movimento e il Pd, sul quale aggiunge: “Dopo il comportamento del Pd non c’è assolutamente nessuna fiducia nella possibilità di sedersi a un tavolo. Non possiamo fare nessun affidamento su questa dirigenza, è inutile che addossino la colpa a noi, perché hanno abbracciato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Un riavvicinamento del M5s al Pd se Enrico Letta non fosse più il segretario? Dovremo vedere quale dirigenza si insedierà, cercheremo di capire se ci saranno le condizioni per recuperare fiducia rispetto a una giravolta pazzesca che il Pd ha fatto abbandonando l’agenda progressista che stavamo realizzando insieme, cioè quella delDue, e abbracciando l’agenda Draghi, che Draghi stesso, come ha detto, non ha mai scritto, né vuole scrivere”. Sono le parole pronunciate a “24 Mattino” (Radio24) dal leader del M5s, Giuseppe, a proposito dei rapporti tra il suo movimento e il Pd, sul quale aggiunge: “Dopo il comportamento del Pd non c’è assolutamente nessuna fiducia nella possibilità di sedersi a un tavolo. Non possiamo fare nessun affidamento su questa dirigenza, è inutile che addossino la colpa a, perché hanno abbracciato ...

