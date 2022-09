CONFERENCE LEAGUE, FIORENTINA IN TURCHIA PER IL RISCATTO (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Basaksehir, dopo aver ottenuto l’accesso alla CONFERENCE LEAGUE superando tre turni di qualificazione, ha vinto la prima partita stagionale della sua campagna Europea, contro l’Hearts, grazie al risultato convincente di 4-0. In campionato, la squadra turca, è in una striscia di imbattibilità di cinque partite su cinque, riuscendo a segnare nove reti senza subirne neanche una. Nell’ultima giornata, il Basaksehir, è riuscito a battere 1-0 il Besiktas, squadra favorita per la vittoria del campionato, grazie alla rete di Traore; questa vittoria ha sicuramente dato grande fiducia agli uomini di Belozoglu, che proveranno a battere la FIORENTINA, cercando di migliorare il loro record negativo contro squadre italiane. La stagione della FIORENTINA, non è iniziata nel migliore dei modi, dopo sei partite di Serie A, gli uomini ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Basaksehir, dopo aver ottenuto l’accesso allasuperando tre turni di qualificazione, ha vinto la prima partita stagionale della sua campagna Europea, contro l’Hearts, grazie al risultato convincente di 4-0. In campionato, la squadra turca, è in una striscia di imbattibilità di cinque partite su cinque, riuscendo a segnare nove reti senza subirne neanche una. Nell’ultima giornata, il Basaksehir, è riuscito a battere 1-0 il Besiktas, squadra favorita per la vittoria del campionato, grazie alla rete di Traore; questa vittoria ha sicuramente dato grande fiducia agli uomini di Belozoglu, che proveranno a battere la, cercando di migliorare il loro record negativo contro squadre italiane. La stagione della, non è iniziata nel migliore dei modi, dopo sei partite di Serie A, gli uomini ...

