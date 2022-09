Centri per l’impiego, altro che rafforzamento: assunti 3.800 operatori sugli 11.600 previsti. Record negativi dove governa il centrodestra (Di giovedì 15 settembre 2022) doveva essere tutto concluso entro la fine del 2021. Invece il piano straordinario per il potenziamento dei Centri per l’impiego (Cpi) partorito nel 2019 e implementato nel 2020 è in ritardo in tutta Italia. Gli operatori assunti sono un terzo di quelli previsti, due regioni su tre non sono nemmeno a metà strada e Sicilia, Calabria, Basilicata e Molise sono ferme a zero. Tutto accade, o meglio non accade mentre il Paese affronta il primo obiettivo targato Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Gol), il programma per l’occupazione legato ai fondi del Pnrr. L’impegno con l’Unione europea vuole 300mila persone (5% della platea) prese in carico dai Cpi e arruolate all’iniziativa entro la fine dell’anno. Un obiettivo che a livello nazionale l’Italia conta di raddoppiare. Ma, rivela al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022)va essere tutto concluso entro la fine del 2021. Invece il piano straordinario per il potenziamento deiper(Cpi) partorito nel 2019 e implementato nel 2020 è in ritardo in tutta Italia. Glisono un terzo di quelli, due regioni su tre non sono nemmeno a metà strada e Sicilia, Calabria, Basilicata e Molise sono ferme a zero. Tutto accade, o meglio non accade mentre il Paese affronta il primo obiettivo targato Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Gol), il programma per l’occupazione legato ai fondi del Pnrr. L’impegno con l’Unione europea vuole 300mila persone (5% della platea) prese in carico dai Cpi e arruolate all’iniziativa entro la fine dell’anno. Un obiettivo che a livello nazionale l’Italia conta di raddoppiare. Ma, rivela al ...

