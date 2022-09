Beffa per i ristoratori del Centro: addio a dehors e tavolini-Covid (Di giovedì 15 settembre 2022) È stato rimandato per oltre due anni, ma alla fine il momento sembra essere arrivato. Almeno nel I Municipio, per un problema di sovraffollamento, gli esercenti dovranno smantellare tavoli e dehors all'aperto e ritornare come erano prima dell'emergenza pandemica. Il 30 settembre, infatti, scade ufficialmente la proroga alle occupazioni di suolo pubblico concessa dal Governo dopo il provvedimento voluto dalla giunta Raggi che consentiva un ampliamento degli spazi all'aperto fino al 50% in pieno Covid. Il primo ottobre subentra la delibera del Campidoglio, a firma della amministrazione Gualtieri, che dà ulteriori tre mesi agli esercenti per continuare ad allargarsi considerando il periodo di crisi e le varie difficoltà economiche. Delibera che però non vale per i titolari dei locali che insistono nel territorio del I Municipio di Roma. Si tratta quindi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) È stato rimandato per oltre due anni, ma alla fine il momento sembra essere arrivato. Almeno nel I Municipio, per un problema di sovraffollamento, gli esercenti dovranno smantellare tavoli eall'aperto e ritornare come erano prima dell'emergenza pandemica. Il 30 settembre, infatti, scade ufficialmente la proroga alle occupazioni di suolo pubblico concessa dal Governo dopo il provvedimento voluto dalla giunta Raggi che consentiva un ampliamento degli spazi all'aperto fino al 50% in pieno. Il primo ottobre subentra la delibera del Campidoglio, a firma della amministrazione Gualtieri, che dà ulteriori tre mesi agli esercenti per continuare ad allargarsi considerando il periodo di crisi e le varie difficoltà economiche. Delibera che però non vale per i titolari dei locali che insistono nel territorio del I Municipio di Roma. Si tratta quindi ...

drsmoda2 : RT @lvogruppo: ???? TAGLI ALLA CORRENTE ELETTRICA, LA BEFFA DELLE POMPE DI CALORE. «NON SARÀ FACILE RISCALDARSI» Per circa un milione di fam… - DavideFuma : @Queenie_Boy Oltre al danno, la beffa del tecnico. Come fai a dare tecnico per flopping in quella situazione? Non e… - MariaDellaMoni6 : TAGLI ALLA CORRENTE Per circa un milione di famiglie la riduzione della corrente elettrica per tre o quattro ore a… - ButtiGrazia : RT @lvogruppo: ???? TAGLI ALLA CORRENTE ELETTRICA, LA BEFFA DELLE POMPE DI CALORE. «NON SARÀ FACILE RISCALDARSI» Per circa un milione di fam… - Giovy84260980 : RT @lvogruppo: ???? TAGLI ALLA CORRENTE ELETTRICA, LA BEFFA DELLE POMPE DI CALORE. «NON SARÀ FACILE RISCALDARSI» Per circa un milione di fam… -