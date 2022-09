Von der Leyen: ridurre consumi elettricità farà calare prezzi (Di mercoledì 14 settembre 2022) In Europa "ridurre la domanda di elettricità negli orari di picco farà calare i prezzi, per questo proponiamo misure a tutti gli Stati membri per ridurre i consumi di elettricità". Lo ha affermato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) In Europa "la domanda dinegli orari di picco, per questo proponiamo misure a tutti gli Stati membri perdi". Lo ha affermato la ...

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - pietroraffa : == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi… - Rinaldi_euro : La Corte dei Conti UE chiede chiarezza sui rapporti Von der Leyen/Pfizer e da ragione all’interrogazione presentata… - ElveAngelic : RT @paraponzipo18: Ucraina, von der Leyen in giallo e blu a Strasburgo - RougePrada : RT @pietroraffa: == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi di most… -