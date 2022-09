Urso Copasir | I partiti italiani non hanno ricevuto finanziamenti dalla Russia

agorarai : +++ Il Presidente del COPASIR @adolfo_urso ad #agorarai: 'Nel rapporto dell'intelligence statunitense non ci sono n… - giuliapompili : “Oggi sappiamo che il poliziotto cinese ma anche la telecamera cinese è messa lì non per contribuire alla nostra si… - smilypapiking : RT @jacopo_iacoboni: Urso, presidente del Copasir, dice di esserci confrontato con Gabrielli e “al momento non esistono notizie che ci sia… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Mondo Finanziamenti da Mosca, Urso (Copasir): “Nel dossier USA nessuna notizia che riguarda l’Italia” - giogioppi : ADOLFO Urso (di Fratelli d'Italia ed a capo del Copasir) dice che l'Italia è esclusa dai #fondirussi ai politici,… -

"Al momento non esistono notizie che riguardano il nostro Paese in questo dossier". Le parole del presidente del, Adolfo, colpiscono come un macigno le accuse nei confronti di alcuni partiti italiani accusati di essere legati a doppio filo a Mosca. Il presidente del Comitato parlamentare per la ...In questi dossier non dovrebbero esserci notizie che riguardano il nostro Paese. Lo ha detto il presidente del, Adolfo, in merito alla notizia diffusa dall'intelligence Usa, secondo cui la Russia avrebbe finanziato partiti stranieri in almeno 20 Paesi . 'Mi sono confrontato doverosamente con l'...«Mi sono confrontato con l’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli» sul rapporto dell’intelligence Usa che riferisce di finanziamenti della Russia a partiti di Paesi esteri ...(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente del Copasir, Adolfo Urso chiamato in causa dal M5S per chiarire la questione sollevata da un dossier USA su soldi da Mosca a partiti politici esteri, chiarisce che ...