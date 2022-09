Un weekend a tutto gas: è arrivata l’ora di Truck in Sud (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marco Evangelista (Ce) – “The show must go” on cantavano i Queen di Freddy Mercury, “Lo spettacolo deve continuare” e attraverso le emozioni di Truck in Sud, l’autotrasporto mette in pausa la crisi del comparto e si concede un week-end di spensieratezza e condivisione. Il celebre raduno dei camion con provenienza da ogni regione d’Italia, si terrà da venerdì 16 a domenica 18 settembre al Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista – Caserta Sud. Una festa che i camionisti attendono con gioia per un evento che è divenuto col tempo un’icona per i driver, le aziende di logistica e gli autotrasportatori. Lo scorso anno sono stati 158 i tir che hanno partecipato alla VII edizione e altrettanti se ne prevedono per questo fine settimana. Per questa nuova edizione, gli artisti che si esibiranno all’apertura della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marco Evangelista (Ce) – “The show must go” on cantavano i Queen di Freddy Mercury, “Lo spettacolo deve continuare” e attraverso le emozioni diin Sud, l’autotrasporto mette in pausa la crisi del comparto e si concede un week-end di spensieratezza e condivisione. Il celebre raduno dei camion con provenienza da ogni regione d’Italia, si terrà da venerdì 16 a domenica 18 settembre al Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista – Caserta Sud. Una festa che i camionisti attendono con gioia per un evento che è divenuto col tempo un’icona per i driver, le aziende di logistica e gli autotrasportatori. Lo scorso anno sono stati 158 i tir che hanno partecipato alla VII edizione e altrettanti se ne prevedono per questo fine settimana. Per questa nuova edizione, gli artisti che si esibiranno all’apertura della ...

