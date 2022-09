Ue, von der Leyen: "Sanzioni resteranno, Putin fallirà, noi prevarremo" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le Sanzioni imposte dall'Ue contro la Russia sono "il prezzo per la strada" che ha scelto Putin, quella della "morte" e della "distruzione. Voglio essere molto chiara: le Sanzioni resteranno. Adesso è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Leimposte dall'Ue contro la Russia sono "il prezzo per la strada" che ha scelto, quella della "morte" e della "distruzione. Voglio essere molto chiara: le. Adesso è ...

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - pietroraffa : == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi… - Rinaldi_euro : La Corte dei Conti UE chiede chiarezza sui rapporti Von der Leyen/Pfizer e da ragione all’interrogazione presentata… - zazoomblog : Ue von der Leyen: Sanzioni resteranno Putin fallirà noi prevarremo - #Leyen: #Sanzioni #resteranno #Putin - LaMalfidata : RT @HSkelsen: Von der Leyen: «E sono qui con la convinzione che, con il necessario coraggio e la necessaria solidarietà, Putin fallirà e l… -