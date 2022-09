Totti non si nasconde più: paparazzato sotto casa di Noemi con Isabel (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo l’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera”, Francesco Totti non si nasconde più. Il settimanale “Chi” Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo l’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera”, Francesconon sipiù. Il settimanale “Chi” Perizona Magazine.

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - repubblica : Totti: 'Non ho tradito io per primo'. La risposta di Ilary: 'Proteggero' i miei figli, ma so cose che potrebbero ro… - GiampieroZ : @Edoenonsolo @PerSaturno @repubblica Però i messaggi con cui Totti ha scoperto il tradimento di Ilary non li pubbli… - maxperri71 : Mi sbaglio o quelli di #verymobile hanno tolto dallo spot di @Ibra_official ballerino l’incontro/scontro #Totti? S… - IpnoRo5po : RT @eddajesu: Davvero strano, qua sopra mi avevano assicurato fosse moscio, senza personalità, che non deve fare il capitano, non è umile,… -