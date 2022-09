Stranger Things 5: Maya Hawke parla della possibile morte di Robin e di un eventuale spinoff (Di mercoledì 14 settembre 2022) Maya Hawke ha parlato di quello che potrebbe accadere a Robin in Stranger Things 5 e della possibilità di essere coinvolta in uno spinoff. Per ora non sono emersi spoiler riguardanti Stranger Things 5 e Maya Hawke, interprete di Robin ha ammesso di essere pronta anche alla morte del suo personaggio. La giovane star ha però accennato anche alla possibilità di essere coinvolta in un possibile spinoff. In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, Maya Hawke ha spiegato parlando di Stranger Things: "Si tratta dell'ultima stagione, quindi le ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022)hato di quello che potrebbe accadere ain5 epossibilità di essere coinvolta in uno. Per ora non sono emersi spoiler riguardanti5 e, interprete diha ammesso di essere pronta anche alladel suo personaggio. La giovane star ha però accennato anche alla possibilità di essere coinvolta in un. In un'intervista rilasciata a Rolling Stone,ha spiegatondo di: "Si tratta dell'ultima stagione, quindi le ...

bylerwh_303112 : Sono indecisa sè fare o no il rewatch of Stranger Things semmai lo farei riguarderei la 1a,2;e 4a stagione. La 3a l… - egirlinpurple : Suzie e Dustin migliore coppia di stranger things fine della discussione. se non si incontrano nella 5 stagione faccio una denuncia. - egirlinpurple : UNPOPULAR OPINIONS SU STRANGER THINGS PERCHÈ SÍ non mi venite a rompere i coglioni - reki_irl : AL KATANÉ HA APERTO UN NEGOZIO CHE HA DEI REPARTI *ENORMI*, MANGA INTROVABILI, GADGET, TUTTI I POP DELLE NUOVE USCI… - mvnsonmoon : alice in borderland, bridgerton, tenebre e ossa, stranger things e the witcher evidenziati IO SPERO ci sia roba gro… -