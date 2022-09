Stato dell’Unione, Von der Leyen: “Riformiamo i trattati in virtù del futuro dei giovani” (Di mercoledì 14 settembre 2022) STRASBURGO – “Nel mio ultimo discorso sullo Stato dell’Unione vi ho detto che vorrei che l’Europa assomigliasse di piu’ ai nostri giovani. Dovremmo mettere le loro aspirazioni al centro di tutto cio’ che facciamo”. Queste le parole della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che oggi ha tenuto il suo discorso sullo Stato dell’Unione in sessione Plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo. “Dovremmo lasciare alla prossima generazione un mondo migliore, ecco perche’ io credo che sia giunto il momento di scrivere della solidarieta’ fra generazioni nei nostri trattati. Rinnoviamo la promessa europea e il modo in cui decidiamo le cose”, ha aggiunto la presidente. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) STRASBURGO – “Nel mio ultimo discorso sullovi ho detto che vorrei che l’Europa assomigliasse di piu’ ai nostri. Dovremmo mettere le loro aspirazioni al centro di tutto cio’ che facciamo”. Queste le parole della presidente della Commissione europea, Ursula Von der, che oggi ha tenuto il suo discorso sulloin sessione Plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo. “Dovremmo lasciare alla prossima generazione un mondo migliore, ecco perche’ io credo che sia giunto il momento di scrivere della solidarieta’ fra generazioni nei nostri. Rinnoviamo la promessa europea e il modo in cui decidiamo le cose”, ha aggiunto la presidente. L'articolo L'Opinionista.

ladyonorato : Ora in #plenaria a #Strasburgo , #UrsulavonderLeyen presenta lo Stato dell’Unione con ospite la first lady ucraina… - ignaziocorrao : La #destra degli amici di #Meloni e #Salvini assente tra i banchi dell’ala a loro assegnata al @Europarl_IT mentre… - Agenzia_Italia : ???? ?? Il discorso di @vonderleyen sullo Stato dell’Unione. _ La presidente della commissione ha citato gli operai d… - Giovann39016324 : 'Ecco una carrellata di documenti storici per provare sia la natura antidemocratica dell’Unione europea, sia il fat… - BdeligioBruno : RT @ladyonorato: Ora in #plenaria a #Strasburgo , #UrsulavonderLeyen presenta lo Stato dell’Unione con ospite la first lady ucraina #OlenaZ… -