Soweto Gospel Choir in concerto. 30 novembre a Trieste

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Un grande ritorno dal vivo a più di quattro anni di distanza dall’ultima volta: vincitore di tre Grammy Awards e riconosciuto come uno dei più importanti gruppidel mondo, ilannuncia il nuovo tour europeo che prevede 5 imperdibili concerti in Italia per festeggiare il terzo Grammy Award ricevuto con Freedom nella categoria “Best World Music Album” e per celebrare Nelson Mandela, il padre della lotta per la libertà del Sud Africa. Prodotto da VignaPR e AND Production, il tour deiin Italia prenderà il via il prossimo 30daal Politeama Rossetti, l’1 dicembre farà tappa a Padova al Gran Teatro Geox, il 2 dicembre a Torino al Teatro Colosseo, sabato 3 dicembre a Brescia ...

SMSNEWSOFFICIAL : A Padova l’1 dicembre arriva il mitico Soweto Gospel Choir al @granteatrogeox - MontiFrancy82 : A Padova l’1 dicembre arriva il mitico Soweto Gospel Choir al @granteatrogeox - SMSNEWSOFFICIAL : A Padova l’1 dicembre arriva il mitico Soweto Gospel Choir al Gran Teatro Geox - somewherefvg : RT @FVGlive: ?? 30/11 ??Trieste @Sowetogospel il gruppo #Gospel più famoso del mondo, che si esibisce in 8 lingue sudafricane, torna con un t… - FVGlive : ?? 30/11 ??Trieste @Sowetogospel il gruppo #Gospel più famoso del mondo, che si esibisce in 8 lingue sudafricane, tor… -

Sky Tg24

Dalla Pfm (11/10) all'omaggio al cinema di John Williams (19/10), da Francesco Renga (24/10) a Gigi D'Alessio (6/11) e ancora i Negramaro, ilChoir, Umberto Tozzi, Jack Savoretti, ...Un grande ritorno dal vivo a più di quattro anni di distanza dall'ultima volta: vincitore di tre Grammy Awards e riconosciuto come uno dei più importanti gruppidel mondo, ilChoir annuncia il nuovo tour europeo che prevede 5 imperdibili concerti in Italia per festeggiare il terzo Grammy Award ricevuto con Freedom nella categoria 'Best World Music Album' e ... Soweto Gospel Choir, 5 concerti in Italia per l'ensemble sudafricana Un grande ritorno dal vivo a più di quattro anni di distanza dall’ultima volta: vincitore di tre Grammy Awards e riconosciuto come uno dei più importanti gruppi gospel del mondo, il Soweto Gospel Choi ...L’ensemble vocale nato per portare avanti le lotte per la libertà del grande Nelson Mandela In vent’anni di carriera ha vinto 3 Grammy e condiviso il palco coi più grandi nomi della musica mondiale co ...