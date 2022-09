Sanità, Graziano (Pd): “Porterò in Parlamento proposta di legge nazionale per Psicologo di base” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Istituire in tutta Italia lo Psicologo di base per fornire un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibile a tutti, indistintamente. Sono stato il primo firmatario della proposta di legge in Campania, poi diventata realtà, e in Parlamento farò subito una proposta di legge nazionale”. Così Stefano Graziano, candidato capolista del Pd alla Camera dei Deputati nel collegio Caserta-Benevento. “L’emergenza sanitaria – continua – ha evidenziato la necessità di rafforzare e potenziare, attraverso nuove figure, la medicina territoriale. Lo Psicologo della Cure primarie lavora in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per rispondere in tempi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Istituire in tutta Italia lodiper fornire un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibile a tutti, indistintamente. Sono stato il primo firmatario delladiin Campania, poi diventata realtà, e infarò subito unadi”. Così Stefano, candidato capolista del Pd alla Camera dei Deputati nel collegio Caserta-Benevento. “L’emergenza sanitaria – continua – ha evidenziato la necessità di rafforzare e potenziare, attraverso nuove figure, la medicina territoriale. Lodella Cure primarie lavora in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per rispondere in tempi ...

