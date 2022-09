Sanità | Di Tella | “In Place strumento che mancava”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “Innasce da un bisogno. Sono una terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e durante il primo lockdown mi sono resa conto che lavorando a distanza non esisteva nulla ideato specificamente per i bambini. Studiando ci siamo resi conto che la teleriabilitazione nelle grandi realtà come l’Australia e l’America esiste da tempo. Per cui abbiamo iniziato a sviluppare questa piattaforma”. L'articolo proviene da Italia Sera.

