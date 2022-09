Rangers-Napoli 0 a 3, ci sono voluti tre rigori per sbloccare gli Azzurri. Poi la squadra di Spalletti dilaga e va in testa al girone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Gli ci sono voluti 68 minuti per sbloccarla, ma poi il Napoli di Luciano Spalletti passa con largo merito a Ibrox, in casa dei Glasgow Rangers. Merito delle tre reti messe a segno prima da Politano, su rigore, e poi da Raspadori e Ndombele. Una vittoria che gli Azzurri si portano a casa con merito, nonostante le difficoltà a sbloccare il match. Ci sono infatti voluti tre rigori per passare in vantaggio, con 5 minuti di follia al 55esimo. Il Cholito Simeone lanciato a rete viene steso in area dagli avversari: l’arbitro indica il dischetto di rigore, sul quale si presenta Zielinski, ed espelle il giocatore avversario. Ma il centrocampista polacco si fa ipnotizzare dal portiere. Sulla ribattuta arriva però Politano che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Gli ci68 minuti per sbloccarla, ma poi ildi Lucianopassa con largo merito a Ibrox, in casa dei Glasgow. Merito delle tre reti messe a segno prima da Politano, su rigore, e poi da Raspadori e Ndombele. Una vittoria che glisi portano a casa con merito, nonostante le difficoltà ail match. Ciinfattitreper passare in vantaggio, con 5 minuti di follia al 55esimo. Il Cholito Simeone lanciato a rete viene steso in area dagli avversari: l’arbitro indica il dischetto di rigore, sul quale si presenta Zielinski, ed espelle il giocatore avversario. Ma il centrocampista polacco si fa ipnotizzare dal portiere. Sulla ribattuta arriva però Politano che ...

