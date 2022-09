Ragazze in ritardo in matematica rispetto ai ragazzi: colpa delle discriminazioni e degli stereotipi di genere. Rapporto Unicef (Di mercoledì 14 settembre 2022) In matematica le studentesse avrebbero più difficoltà rispetto agli studenti: lo riporta un nuovo Rapporto pubblicato dall'Unicef, in cui si evince come le Ragazze di tutto il mondo sono in ritardo rispetto ai ragazzi per le competenze matematiche, e tra le cause principali ci sono il sessismo e gli stereotipi di genere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Inle studentesse avrebbero più difficoltàagli studenti: lo riporta un nuovopubblicato dall', in cui si evince come ledi tutto il mondo sono inaiper le competenze matematiche, e tra le cause principali ci sono il sessismo e glidi. L'articolo .

blackjjeans : Nella vita sempre meglio tardi che mai ma queste ragazze si stanno rendendo conto adesso con un anno di ritardo che… - 663Renegade : @saf_yaman In questi giorni sono un po' in ritardo ma comunque ragazze fantastica domenica???????? - semioticmonkey : @NOprisonersEVER Gesù. Autobus sostitutivo arrivato in ritardo in stazione e treno già partito. Scusandomi con dell… - monofrme : RT @ikissgoo: 00:00 in ritardo alle mie 3 ragazze - seesawsuk : RT @ikissgoo: 00:00 in ritardo alle mie 3 ragazze -