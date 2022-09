Petto di pollo cotto in lavastoviglie per risparmiare sulla bolletta: l’idea di chef Teutonico (Di mercoledì 14 settembre 2022) I metodi considerati ‘classici’, quelli del cibo nella pentola con la cottura tradizionale sul fornello, sembrano essere ormai passati di ‘moda’. O meglio, visti i prezzi alle stelle e le bollette che arrivano agli italiani, chef, fisici ed esperti, stanno cercando delle alternative valide con un unico obiettivo: cucinare e farlo risparmiando. Dopo la cottura della pasta a fuoco spento, ecco che arrivano i consigli dello chef Sergio Maria Teutonico, che in un’intervista a Repubblica ha proposto diversi metodi e ha consigliato agli italiani di preparare il Petto di pollo e di cuocerlo in lavastoviglie. Sembrerà assurdo, impensabile, invece è possibile. Come preparare il Petto di pollo in lavastoviglie “Involtini di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022) I metodi considerati ‘classici’, quelli del cibo nella pentola con la cottura tradizionale sul fornello, sembrano essere ormai passati di ‘moda’. O meglio, visti i prezzi alle stelle e le bollette che arrivano agli italiani,, fisici ed esperti, stanno cercando delle alternative valide con un unico obiettivo: cucinare e farlo risparmiando. Dopo la cottura della pasta a fuoco spento, ecco che arrivano i consigli delloSergio Maria, che in un’intervista a Repubblica ha proposto diversi metodi e ha consigliato agli italiani di preparare ildie di cuocerlo in. Sembrerà assurdo, impensabile, invece è possibile. Come preparare ildiin“Involtini di ...

