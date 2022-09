Ottenere un mutuo oggi: quali sono le maggiori difficoltà? (Di mercoledì 14 settembre 2022) È davvero difficile Ottenere un mutuo? Certo non è semplice. Come non è semplice, in generale, comprare casa, tra prezzi degli immobili e spese accessorie. E in questo periodo, va detto, le banche sono piuttosto attente e mantengono le maglie del credito non troppo allargate. Ma non ci sono solo cattive notizie. Tutti gli approfondimenti riguardo all’articolo sono sul Magazine di Immobiliare.it Il profilo creditizio e il rapporto rata/reddito I criteri principali per Ottenere un mutuo riguardano l’età e l’affidabilità creditizia. Si tratta degli indicatori che permettono alla banca di capire se, nel corso del tempo, il cliente sarà in grado di onorare con puntualità il pagamento delle rate. Poi esiste un altro criterio, un po’ rigido, ma che tutto sommato viene ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) È davvero difficileun? Certo non è semplice. Come non è semplice, in generale, comprare casa, tra prezzi degli immobili e spese accessorie. E in questo periodo, va detto, le banchepiuttosto attente e mantengono le maglie del credito non troppo allargate. Ma non cisolo cattive notizie. Tutti gli approfondimenti riguardo all’articolosul Magazine di Immobiliare.it Il profilo creditizio e il rapporto rata/reddito I criteri principali perunriguardano l’età e l’affidabilità creditizia. Si tratta degli indicatori che permettono alla banca di capire se, nel corso del tempo, il cliente sarà in grado di onorare con puntualità il pagamento delle rate. Poi esiste un altro criterio, un po’ rigido, ma che tutto sommato viene ancora ...

blublu51 : @giorgio_piras49 @giuseppebasile2 @MadameA02 Ottima legge. Sarà facilissimo ottenere un mutuo in banca, oppure una… - PasqualeCarucci : @jacopo_iacoboni Addirittura vendono le case… e io che h o impiegato 6 mesi per ottenere il mutuo… che burocrazia e… - samuelet6 : @RickyAbsol Saresti fortunato. I prezzi e l'inflazione sono in forte rialzo e ottenere un mutuo, a meno che non hai… - LSilente : @AleAmitrano Mutuo Zac? Scusate, ma il problema non è come ottenere il mutuo ma come pagarlo. Parliamo di lavoro, di redditi. - ZiaGabriella1 : @Nadia97024918 Il mutuo a tasso variabile, l'ho sempre sconsigliato, ma mi veniva risposto che i tassi applicati, e… -