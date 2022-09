Nuove emoji in arrivo per i Samsung, gli Xiaomi e tutti gli Android (Di mercoledì 14 settembre 2022) C’è un buon numero di Nuove emoji in arrivo per i dispositivi Samsung, Xiaomi e per tutti i brand che utilizzano il sistema operativo Android. Il colosso di Mountain View ha fatto sapere che, a seguito della pubblicazione da parte dell’Unicode Consortium della versione Unicode 15.0, ulteriori 31 Nuove emoticon saranno messe a disposizione degli utenti ben presto. Nel giro di qualche mese, promette Google, tutti gli utenti in possesso di un dispositivo Android dei vari brand potranno esprimere i propri contenuti proprio con le Nuove emoji. Queste ultime arriveranno appunto in una quantità di circa 3 decine e dovrebbero includere un’ala, una mano sinistra e destr, una faccia tremante ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) C’è un buon numero diinper i dispositivie peri brand che utilizzano il sistema operativo. Il colosso di Mountain View ha fatto sapere che, a seguito della pubblicazione da parte dell’Unicode Consortium della versione Unicode 15.0, ulteriori 31emoticon saranno messe a disposizione degli utenti ben presto. Nel giro di qualche mese, promette Google,gli utenti in possesso di un dispositivodei vari brand potranno esprimere i propri contenuti proprio con le. Queste ultime arriveranno appunto in una quantità di circa 3 decine e dovrebbero includere un’ala, una mano sinistra e destr, una faccia tremante ...

wordweb81 : Nuove emoji in arrivo per i Samsung, gli Xiaomi e tutti gli Android - Roby_Passarelli : Google annuncia oltre 30 nuove emoji e altre sorprese per Android - TuttoAndroid : Google annuncia oltre 30 nuove emoji e altre sorprese per Android - 2GHOVSTS : @ultyhoney Ci sono emoji nuove? - okssmarti : @cadiamofelici l’unica cosa negativa sono le emoji nuove che mancano -