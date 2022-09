No Boys Play Here (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Considero il mondo per quello che è: un palcoscenico dove ognuno recita la sua parte”, scrive Shakespeare ne Il mercante di Venezia. Un gioco di ruoli, caratteri e destini che è diventato letteratura. Sally Bayley ha saputo accogliere ogni riga e ogni pagina di questa eredità e assorbirle, nel profondo, prima che fosse troppo tardi. è la storia della sua rivolta, una rivolta che si è declinata nello spazio salvifico della sua ostinazione a esistere e resistere, nonostante una famiglia che, come tutte, è infelice – o meglio, disfunzionale – a modo suo. Il memoir racconta l’adolescenza dell’autrice che tra porte sbarrate, fughe e assistenti sociali, cresce leggendo Shakespeare e trasferisce nella sua quotidianità – non solo per evadere, ma anche e soprattutto per decifrarla – i personaggi di Enrico IV, Sogno di una notte di mezza estate e Il mercante di Venezia. Il libro, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Considero il mondo per quello che è: un palcoscenico dove ognuno recita la sua parte”, scrive Shakespeare ne Il mercante di Venezia. Un gioco di ruoli, caratteri e destini che è diventato letteratura. Sally Bayley ha saputo accogliere ogni riga e ogni pagina di questa eredità e assorbirle, nel profondo, prima che fosse troppo tardi. è la storia della sua rivolta, una rivolta che si è declinata nello spazio salvifico della sua ostinazione a esistere e resistere, nonostante una famiglia che, come tutte, è infelice – o meglio, disfunzionale – a modo suo. Il memoir racconta l’adolescenza dell’autrice che tra porte sbarrate, fughe e assistenti sociali, cresce leggendo Shakespeare e trasferisce nella sua quotidianità – non solo per evadere, ma anche e soprattutto per decifrarla – i personaggi di Enrico IV, Sogno di una notte di mezza estate e Il mercante di Venezia. Il libro, ...

