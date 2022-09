Lazio-Verona: la decisione sul gesto di Sarri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lazio – Verona, andata in scena domenica scorsa, si è conclusa con la vittoria per 2-0 dei biancocelesti, firmata da Ciro Immobile e Luis Alberto. La partita dell’Olimpico però è stata caratterizzata anche da momenti di nervosismo fra le due panchine, sfociati nel dito medio di Maurizio Sarri rivolto alla panchina avversaria. L’allenatore della Lazio è stato allontanato dal suo staff e, in conferenza stampa, ha voluto chiarire il brutto episodio fra lui e il d.s. gialloblù Francesco Marroccu. Sarri Lazio Verona Sarri non era stato punito dall’arbitro durante la partita ma si attendeva comunque l’intervento del Giudice sportivo sulla questione. Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico non subirà nessuna squalifica per i fatti di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 settembre 2022), andata in scena domenica scorsa, si è conclusa con la vittoria per 2-0 dei biancocelesti, firmata da Ciro Immobile e Luis Alberto. La partita dell’Olimpico però è stata caratterizzata anche da momenti di nervosismo fra le due panchine, sfociati nel dito medio di Mauriziorivolto alla panchina avversaria. L’allenatore dellaè stato allontanato dal suo staff e, in conferenza stampa, ha voluto chiarire il brutto episodio fra lui e il d.s. gialloblù Francesco Marroccu.non era stato punito dall’arbitro durante la partita ma si attendeva comunque l’intervento del Giudice sportivo sulla questione. Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico non subirà nessuna squalifica per i fatti di ...

calciomercatoit : +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (… - rabiotmachia : RT @calciomercatoit: +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (#BolognaFiore… - sygon85 : RT @calciomercatoit: +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (#BolognaFiore… - _effe13 : RT @calciomercatoit: +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (#BolognaFiore… - Federic71692296 : RT @calciomercatoit: +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (#BolognaFiore… -