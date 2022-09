L'appello al voto utile è solo una beffa: la democrazia debole scatena l'astensione (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'appello al voto utile, che alcuni leader stanno ripetendo fino allo stremo, presuppone di converso che nell'urna l'elettore possa lasciarne anche qualcuno inutile e dannoso. Tant'è che se il voto degli italiani ha una precisa connotazione e destinazione politiche è ontologicamente un voto bello, democratico e moralmente superiore. Di contro, se il voto dovesse seguire una traiettoria opposta, allora diventa nella narrazione di una parte brutto, illiberale, estremista. Il tutto in barba al principio fondativo delle democrazie moderne e, per non essere da meno, del dettato costituzionale che all'articolo 48 ci rammenta che il voto, inteso come ciascuno voto, è sempre «personale ed eguale, libero e segreto». A prescindere dalla scelta e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'al, che alcuni leader stanno ripetendo fino allo stremo, presuppone di converso che nell'urna l'elettore possa lasciarne anche qualcuno ine dannoso. Tant'è che se ildegli italiani ha una precisa connotazione e destinazione politiche è ontologicamente unbello, democratico e moralmente superiore. Di contro, se ildovesse seguire una traiettoria opposta, allora diventa nella narrazione di una parte brutto, illiberale, estremista. Il tutto in barba al principio fondativo delle democrazie moderne e, per non essere da meno, del dettato costituzionale che all'articolo 48 ci rammenta che il, inteso come ciascuno, è sempre «personale ed eguale, libero e segreto». A prescindere dalla scelta e ...

