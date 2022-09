Juve Benfica 1-2, contestazione dei tifosi bianconeri: «Tirate fuori i coglioni» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dura contestazione dei tifosi bianconeri verso la Juve dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League I tifosi della Juve hanno espresso tutta la loro rabbia verso la squadra dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League. I giocatori bianconeri sono andati sotto la curva e hanno ricevuto fischi e cori emblematici come «Tirate fuori i coglioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Duradeiverso ladopo la sconfitta contro ilin Champions League Idellahanno espresso tutta la loro rabbia verso la squadra dopo la sconfitta contro ilin Champions League. I giocatorisono andati sotto la curva e hanno ricevuto fischi e cori emblematici come «». L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : ?? I nostri 11 per Juve-Benfica ? #UCL #JUVBEN - romeoagresti : La #Juve si prepara per il #Benfica: #DiMaria in gruppo. Alex Sandro, Rabiot e Locatelli non sono in gruppo in ques… - juventusfc : La vigilia di Juve-Benfica ?????? Il dietro le quinte di una grande sfida! Il video completo ?? - Trbipolare : RT @capitanfooturo: La juve depredata dal Benfica. #JuveBenfica - Agato_Agato : RT @cmdotcom: Un cappuccino con #Sconcerti: col #Benfica serve una partita da #Juve. Conta solo vincere, non importa come #Champions #JuveB… -