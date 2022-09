Juve, Arrivabene e la battuta su Allegri – Video (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “Allegri via? Lo paghi tu quello che viene…”. Una battuta di Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, vivacizza la vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. “Innanzitutto chiariamo questa storia della battuta, bisogna sempre inserire le cose nel contesto appropriato, cioè l’uscita da un ristorante, un tifoso che urlo’ se non vincete cacciate Allegri’, mi è venuta la prima battuta che avevo in testa, quindi voglio dire, creare un caso su una cosa del genere… dopo che tra l’altro c’è stata la risata generale di tutti quanti, mi sembra un po’ grottesco”, dice Arrivabene ad Amazon Prime. “E’ così che bisogna prendere anche il calcio, con leggerezza, ogni tanto prendersi un Valium e darsi una calmata, e farsi magari anche una ... Leggi su funweek (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “via? Lo paghi tu quello che viene…”. Unadi Maurizio, ad dellantus, vivacizza la vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. “Innanzitutto chiariamo questa storia della, bisogna sempre inserire le cose nel contesto appropriato, cioè l’uscita da un ristorante, un tifoso che urlo’ se non vincete cacciate’, mi è venuta la primache avevo in testa, quindi voglio dire, creare un caso su una cosa del genere… dopo che tra l’altro c’è stata la risata generale di tutti quanti, mi sembra un po’ grottesco”, dicead Amazon Prime. “E’ così che bisogna prendere anche il calcio, con leggerezza, ogni tanto prendersi un Valium e darsi una calmata, e farsi magari anche una ...

