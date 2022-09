ilpost : In Francia si riparla di fine vita -

Voci Globali

Sfonda nuovi record in Gran Bretagna, Germania e. In Italia tocca il massimo di 870 euro a ... ieri è stato l'ex presidente russo Medvedev a precisare: "Togliete le sanzioni e se ne". ...... ma non va oltre le 778 consegne , molto meno di quel che vende in Germania e. Altre due ... Se nenel 2023, forse. Africa, la Francia parla di giustizia decoloniale ma fa i suoi interessi