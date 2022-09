Guerra in Ucraina, von der Leyen: “Le sanzioni restano: Putin fallirà, noi prevarremo” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bruxelles – Le sanzioni imposte dall’Ue contro la Russia sono “il prezzo per la strada” che ha scelto Putin, quella della “morte” e della “distruzione. Voglio essere molto chiara: le sanzioni resteranno. Adesso è il momento di essere risoluti, non è il momento per l’appeasement”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel suo quarto discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo, davanti alla first lady Ucraina Olena Zelenska, con la quale si recherà oggi in visita a Kiev per “discutere” con il presidente Volodymyr Zelensky come aumentare l’accesso dell’Ucraina al mercato unico Ue e viceversa. Per von der Leyen, le sanzioni funzionano: “Il settore finanziario russo è in terapia intensiva – aggiunge – abbiamo tagliato fuori ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bruxelles – Leimposte dall’Ue contro la Russia sono “il prezzo per la strada” che ha scelto, quella della “morte” e della “distruzione. Voglio essere molto chiara: leresteranno. Adesso è il momento di essere risoluti, non è il momento per l’appeasement”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, nel suo quarto discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo, davanti alla first ladyOlena Zelenska, con la quale si recherà oggi in visita a Kiev per “discutere” con il presidente Volodymyr Zelensky come aumentare l’accesso dell’al mercato unico Ue e viceversa. Per von der, lefunzionano: “Il settore finanziario russo è in terapia intensiva – aggiunge – abbiamo tagliato fuori ...

