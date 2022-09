Gli imprenditori strappano le bollette in piazza (Di mercoledì 14 settembre 2022) È stata un'iniziativa simbolica, per lanciare un grido d'allarme a chi governa il Paese. Un centinaio di piccoli imprenditori si sono riuniti mercoledì mattina a Mestre, per protestare contro il Leggi su today (Di mercoledì 14 settembre 2022) È stata un'iniziativa simbolica, per lanciare un grido d'allarme a chi governa il Paese. Un centinaio di piccolisi sono riuniti mercoledì mattina a Mestre, per protestare contro il

matteosalvinimi : In diretta da Roma dove incontro Confartigianato Imprese! Rimanete collegati per ascoltare le proposte della Lega p… - rafbarberio : Emma Marcegaglia: 'La situazione è tale che gli imprenditori americani pagano oggi l'elettricità sette volte meno… - Ettore_Rosato : All’Unione Industriali #Napoli con @matteorenzi per confrontarci con gli imprenditori su lavoro, fisco, investiment… - SalvoPisanu : @RRegoli @fanpage Una cosa ottima a cui gli imprenditori sanno già come rispondere, la cosa triste sarà il piegarsi a 90 dei lavoratori.. - SalvoPisanu : @fanpage Vedremo come gli imprenditori italiani, eluderanno questa legge, sicuramente faranno firmare che il dipend… -