Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli domina i Mondiali! Farfalla Atomica da brividi con la palla, Baldassarri bronzo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sofia Raffaeli è indiscutibilmente la ginnasta più forte del Pianeta e nel giro di un’ora impartisce una sonora lezione di Ginnastica ritmica, laureandosi per due volte Campionessa del Mondo. Prima l’apoteosi con il cerchio, dopo che tre mesi fa aveva trionfato anche agli Europei in questa specialità, poi l’apoteosi con la palla grazie a un’esercizio che ha toccato le corde dell’animo. La 18enne marchigiana ha calcato la pedana dell’Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) per ultima ed è stata straripante: da manuale, baldanzosa, frizzante, attraente, sbalordiva, stupefacente. Una vera e propria Formica Atomica, capace di salire sul gradino più alto del podio con il mastodontico punteggio di 34.900 (17.600 le difficoltà, 8.650 per l’esecuzione, 8.650 per la parte artistiica). Un assolo totale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022)è indiscutibilmente la ginnasta più forte del Pianeta e nel giro di un’ora impartisce una sonora lezione di, laureandosi per due volte Campionessa del Mondo. Prima l’apoteosi con il cerchio, dopo che tre mesi fa aveva trionfato anche agli Europei in questa specialità, poi l’apoteosi con lagrazie a un’esercizio che ha toccato le corde dell’animo. La 18enne marchigiana ha calcato la pedana dell’Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) per ultima ed è stata straripante: da manuale, baldanzosa, frizzante, attraente, sbalordiva, stupefacente. Una vera e propria Formica, capace di salire sul gradino più alto del podio con il mastodontico punteggio di 34.900 (17.600 le difficoltà, 8.650 per l’esecuzione, 8.650 per la parte artistiica). Un assolo totale ...

Eurosport_IT : SOFIAAAAAAAAAAAAAAAAA ???????? Oro storico di Raffaeli nella prima finale di specialità dei Mondiali 2022 di ginnastic… - Eurosport_IT : Ecco a voi la prima italiana nella storia a vincere l'oro individuale in un Mondiale di ginnastica ritmica ????????… - Coninews : Milena & Sofia ?? Comincia oggi in Bulgaria il Mondiale di ginnastica ritmica. Subito in gara le individualiste… - memole32764107 : RT @Eurosport_IT: Ecco a voi la prima italiana nella storia a vincere l'oro individuale in un Mondiale di ginnastica ritmica ???????? @gymnast… -