Fondi russi | Urso Copasir | “L’Italia non c’è” Meloni | “FdI non prende soldi dagli stranieri”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ia partiti, così come anticipato dalla intelligence Usa, non riguardano. “Mi sono confrontato con l’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli” sul rapporto dell’ intelligence Usa che riferisce di finanziamenti dellaa a partiti di Paesi esteri “ed al momento non esistono notizie che ci sia” tra i Paesi coinvolti. Così il presidente delAdolfoad ‘Agorà’ su Rai 3. “Sono tutte verificabili le nostre forme di finanziamento. Sono certa che Fratelli d’Italia non”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ospite di ‘Radio24‘. ...