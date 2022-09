Fisi, il 15 ottobre l’assemblea elettiva: cinque i candidati in corsa alla Presidenza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si terrà il 15 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, l’assemblea ordinaria elettiva alla Presidenza della Federazione italiana sport invernali (Fisi). cinque i candidati: Giacomo Bisconti, Angelo Dalpez, Alessandro Falez, Stefano Maldifassi e Flavio Roda. All’assemblea dovrà inoltre eleggere sette consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, due consiglieri in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici. Inoltre si dovranno approvare i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale. Massimo Garavaglia, ministro del turismo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito, durante la presentazione dei Winter World Master Games Lombardia 2024: “Il binomio sport e turismo è di per se’ molto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si terrà il 15al Pirelli Hangar Bicocca di Milano,ordinariadella Federazione italiana sport invernali ().: Giacomo Bisconti, Angelo Dalpez, Alessandro Falez, Stefano Maldifassi e Flavio Roda. Aldovrà inoltre eleggere sette consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, due consiglieri in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici. Inoltre si dovranno approvare i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale. Massimo Garavaglia, ministro del turismo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito, durante la presentazione dei Winter World Master Games Lombardia 2024: “Il binomio sport e turismo è di per se’ molto ...

