Elezioni | Marcucci | ' Salvini? Vedremo se amore platonico o di convenienza con Putin'

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Ci sono molte dichiarazioni diambigue sulla guerra in Ucraina, c'è il tentativo di proporre una stravagante mediazione di pace d'intesa con l'Ambasciata della Russia. In più c'è il lungo sodalizio tra la Lega e Russia Unita, partito dial Copasir se il rapporto traed il Cremlino èo nasconde qualche”. Così il senatore Pd Andrea, candidato nel collegio Viareggio Pisa Livorno, durante un incontro elettorale a Volterra.

Pisa, 9 settembre 2022 - Tutto pronto per l'inaugurazione del comitato elettorale del partito democratico a Pisa. Saranno presenti i candidati Stefano Ceccanti, Andrea Marcucci e Ylenia Zambito. L'appuntamento è sabato 10 Settembre alle ore 12.00, Corso Italia n 15 a Pisa. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci in un'intervista al quotidiano Il Tirreno. Sull'esito delle elezioni osserva: 'La partita non e' chiusa. Sarà molto importante la quota di votanti e l'...'