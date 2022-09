Con il discorso di von der Leyen è finita l’epoca del Fiscal Compact, dice Brunetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una nuova convenzione europea per modificare i Trattati Ue, una nuova banca europea per l’idrogeno, una riforma delle regole economiche per i 27 Stati membri, la istituzione del 2023 come anno europeo della formazione. E un continuo sostegno all’Ucraina con armi, fondi e accordi commerciali. Sono questi i punti fondamentali pronunciati dalla presidente della Commissione europea nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato al Parlamento europeo di Strasburgo. «Un discorso importante. Cose attese, altre si immaginavano, altre nuove», ha commentato a caldo Roberto Gualtieri, durante l’evento organizzato dalla Rappresentanza della Commissione Ue in Italia nella Sala Promoteca in Campidoglio. Il sindaco di Roma, ex eurodeputato ed ex presidente della Commissione problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo, ha apprezzato l’intervento di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una nuova convenzione europea per modificare i Trattati Ue, una nuova banca europea per l’idrogeno, una riforma delle regole economiche per i 27 Stati membri, la istituzione del 2023 come anno europeo della formazione. E un continuo sostegno all’Ucraina con armi, fondi e accordi commerciali. Sono questi i punti fondamentali pronunciati dalla presidente della Commissione europea nelsullo stato dell’Unione pronunciato al Parlamento europeo di Strasburgo. «Unimportante. Cose attese, altre si immaginavano, altre nuove», ha commentato a caldo Roberto Gualtieri, durante l’evento organizzato dalla Rappresentanza della Commissione Ue in Italia nella Sala Promoteca in Campidoglio. Il sindaco di Roma, ex eurodeputato ed ex presidente della Commissione problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo, ha apprezzato l’intervento di ...

