(Di mercoledì 14 settembre 2022) Un centinaio di membri dellodella Royal Family sarebbero alicenziamento. È questa l’indiscrezione lanciata dal Guardian e che arriva a pochi giorni di distanza dall’incoronazione del nuovo re inglese. Secondo il quotidiano britannico, il personale die Camilla ha ricevuto la notizia di possibililo scorso lunedì. In una lettera allo, il segretario privato del re, Sir Clive Alderton, ha sottolineato che il nuovo ruolo die Camilla, alle prese con il trasferimento a, implica che la residenza di Clarence House verrà chiusa. Di conseguenza, secondo Alderton, un taglio al personale sarà «inevitabile». Al momento, la casa reale sarebbe alla ricerca di soluzioni alternative per i dipendenti di ...

ssicuramentee2 : Già che ci siamo spostiamo anche il gf perché non possiamo perderci Re Carlo che trasloca di stanza, da quasi Re a… -

Open

Le altre grane di reUna notizia che non mette di certo in buona luce il nuovo sovrano britannico. Il possibile licenziamento di parte del suo staff e le reazioni stizzite dei giorni scorsi, ...Cinque anni dopoa Palazzo Madama e, nel 2018, viene confermata senatrice sempre sotto le ... dopo una lunga militanza dentro Forza Italia, ha aderito ad Azione, il partito centrista di... Carlo trasloca a Buckingham Palace, partono i licenziamenti per lo staff: 100 posti a rischio Il centro è stato inaugurato formalmente questa mattina alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale alla Sanità e ai Servizi Socio-Sanitari Manuela Lanzarin, insieme al direttore generale ...I boatos la danno in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera. Chiuse le liste in Calabria, c'è anche il fratello di Occhiuto ...