Ascolti TV | Martedì 13 settembre 2022. Lolita domina (17.9%), Benvenuti al Nord 11.8%, forte calo di Nudi per la Vita (5.3%), Floris leader tra i talk (7.1%). Palombelli (22.1%) sei punti sopra Clerici (16.2%). Diaco 3%, Balivo 0.9% (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le Indagini di Lolita Lobosco Nella serata di ieri, Martedì 13 settembre 2022, su Rai1 la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato 2.762.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Benvenuti al Nord ha incollato davanti al video 1.787.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Rai2 Nudi per la Vita arriva a 944.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Lucy ha raccolto 1.115.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 766.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 828.000 spettatori (6.4%). Su La7 DiMartedì registra 1.129.000 spettatori pari al 7.1% (DiMartedì Più a .000 e il %). Su Tv8 Pechino Express segna ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le Indagini diLobosco Nella serata di ieri,13, su Rai1 la replica de Le Indagini diLobosco ha conquistato 2.762.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5alha incollato davanti al video 1.787.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Rai2per laarriva a 944.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Lucy ha raccolto 1.115.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 766.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 828.000 spettatori (6.4%). Su La7 Diregistra 1.129.000 spettatori pari al 7.1% (DiPiù a .000 e il %). Su Tv8 Pechino Express segna ...

