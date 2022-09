Argentina:al via processo contro Sandoval, torturatore dittatura (Di mercoledì 14 settembre 2022) E' iniziato oggi in Argentina il processo contro l'ex funzionario di polizia Mario Sandoval, considerato uno dei più noti torturatori durante la dittatura, con l'accusa di privazione della libertà e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) E' iniziato oggi inill'ex funzionario di polizia Mario, considerato uno dei più noti torturatori durante la, con l'accusa di privazione della libertà e ...

