Aborto in Ungheria: prima sarà obbligatorio ascoltare il battito del cuore del feto. La decisione del governo Orbán (Di mercoledì 14 settembre 2022) Aborto in Ungheria: il governo di Viktor Orbán si è espresso con una legge sul tema che riguarda le donne in gravidanza. In pratica, il nuovo decreto che entrerà in vigore a giorni condizionerà le donne che decideranno di abortire. Ungheria, Aborto: prima sarà obbligatorio ascoltare il battito del cuore del feto In Ungheria l’Aborto fino alla dodicesima settimana di gravidanza è legale dagli anni ’50. Il governo ungherese guidato da Viktor Orbán, intanto, ha deciso che prima di abortire per le donne in gravidanza scatta l’obbligo di ascoltare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022)in: ildi Viktorsi è espresso con una legge sul tema che riguarda le donne in gravidanza. In pratica, il nuovo decreto che entrerà in vigore a giorni condizionerà le donne che decideranno di abortire.ildeldelInl’fino alla dodicesima settimana di gravidanza è legale dagli anni ’50. Ilungherese guidato da Viktor, intanto, ha deciso chedi abortire per le donne in gravidanza scatta l’obbligo diil ...

Corriere : Ungheria, obbligatorio ascoltare il battito del feto prima di abortire - EleonoraEvi : Una barbarie: non ci sono altri termini per definire il provvedimento voluto da #Orban, che impone ai medici di far… - Laura43786525 : RT @AlexanderLone2: In Ungheria mettono l'obbligo di ascoltare il battito cardiaco di tuo figlio prima di abortirlo. I pro aborto indottrin… - AndreaMarano11 : RT @EugenioCardi: In verità il diritto di non abortire esiste da sempre... Non vorrei che su questa falsariga si finisse di porre fuorileg… - Marc_OTSS : RT @LaNotiziaTweet: Aborto in #Ungheria: prima sarà obbligatorio ascoltare il battito del cuore del feto. La decisione del governo Orbán ht… -