Una concorrente del Grande Fratello Vip si “ritira” all’ultimo momento: c’entra una notte bollente con un calciatore (Di martedì 13 settembre 2022) Lunedì 19 settembre 2022, si apriranno ufficialmente le porte della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante Alfonso Signorini abbia svelato che il cast dei concorrenti sarà reso noto durante le dirette, online sono già trapelati la maggior parte dei nomi. Una concorrente del Grande Fratello Vip si “ritira” all’ultimo momento Tra di loro, qualcuno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 13 settembre 2022) Lunedì 19 settembre 2022, si apriranno ufficialmente le porte della settima edizione delVip. Nonostante Alfonso Signorini abbia svelato che il cast dei concorrenti sarà reso noto durante le dirette, online sono già trapelati la maggior parte dei nomi. UnadelVip si “Tra di loro, qualcuno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Le valigie sono pronte… ?? Il taxi è già stato chiamato… ?? Destinazione? Cinecittà! Pamela Prati è una concorren… - trash_italiano : Pamela Prati sarà ufficialmente una concorrente del #GFVIP. A rivelarlo lei stessa sul settimanale Chi. - blogtivvu : Una concorrente del Grande Fratello Vip si “ritira” all’ultimo momento: c’entra una notte bollente con un calciator… - zaffiro_paola : @nellajb1 Ma se uno vota per far eliminare il preferito del presentatore ad esempio, danneggia il concorrente che m… - chiaraozz : 42% da sola Decine di aerei Almeno 3 blocchi ad ogni puntata @Soleil_stasi ?hai condotto tu? Non avremo mai più… -