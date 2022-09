Totti contatta Corona su Instagram | cosa sta succedendo

(Di martedì 13 settembre 2022) Non sono passate in sordina le recenti esternazioni di Fabriziosulla rottura trae Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi, dopo le dichiarazioni bomba dell’ex capitano della Roma sulla conduttrice tv, è tornato all’attacco, promettendo ai suoi followers di avere più di qualche asso nella manica. Insomma retroscena e indiscrezioni esclusive, scoppiettanti. Sui social Fabrizioha in verità già iniziato, lanciando molte frecciatine. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Francescoe Ilary Blasi, svolta nella separazione:sta“È giunto il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi”, ha dichiaratosu, ancora evidentemente con il dente avvelenato per ...

blogtivvu : Fabrizio Corona contatta l’ex fidanzato di Ilary Blasi: Totti gli scrive in privato e spunta un altro -

Fabrizio Corona: la richiesta di messaggi "Mi spiace per i figli. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho ...L'ex capitano della Roma prova a mettersi in contatto con lui, che sui social promette di scoperchiare il vaso di Pandora della ...Poche ore dal momento in cui Fabrizio Corona aveva cominciato a postare su Instagram una serie di storie relative al divorzio tra Francesco Totti e ...Totti sta cercando di contattare Fabrizio Corona sui social: la conferma è arrivata in una storia social dell'ex re dei paparazzi.