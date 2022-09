Tesoro: assegnati Btp per 7,5mld, salgono rendimenti (Di martedì 13 settembre 2022) salgono i rendimenti nell'asta di Btp dove sono stati assegnati titoli per complessivi 7,5 miliardi di euro. In particolare sono stati emessi 2,75 miliardi di euro di Btp a 3 anni con un rendimento ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022)nell'asta di Btp dove sono statititoli per complessivi 7,5 miliardi di euro. In particolare sono stati emessi 2,75 miliardi di euro di Btp a 3 anni con un rendimento ...

fisco24_info : Tesoro: assegnati Btp per 7,5mld, salgono rendimenti: Titolo a 7 anni al 3,5%, 30 anni al 4,04% - iconanews : Tesoro: assegnati Btp per 7,5mld, salgono rendimenti - fisco24_info : Tesoro: assegnati Btp per 7,5mld, salgono rendimenti: Titolo a 7 anni al 3,5%, 30 anni al 4,04% -