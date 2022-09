Svizzera - Elettriche sotto tiro: "Consumano troppo, prendete il bus o camminate" (Di martedì 13 settembre 2022) Secondo le organizzazioni ambientaliste le auto Elettriche sono fondamentali per combattere i cambiamenti climatici. Peccato, però, che l'attuale crisi energetica stia riservando non poche sorprese. Se ne sono accorti in Svizzera, dove i Verdi hanno promosso per anni l'acquisto e l'utilizzo di vetture a batteria e ora sono tornati sui loro passi, invitando gli automobilisti a non utilizzare il proprio veicolo e a sfruttare maggiormente i mezzi pubblici. Il motivo è presto detto: anche al di là delle Alpi l'attuale rincaro delle tariffe dell'elettricità e del gas sta producendo conseguenze pesanti sui portafogli dei cittadini e si stanno valutando diverse iniziative per ridurre i consumi e ottenere dei risparmi. L'esempio della California. I Verdi svizzeri stanno, per esempio, guardando alla California. Nel Golden State, le temperature elevate, un ancor ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 settembre 2022) Secondo le organizzazioni ambientaliste le autosono fondamentali per combattere i cambiamenti climatici. Peccato, però, che l'attuale crisi energetica stia riservando non poche sorprese. Se ne sono accorti in, dove i Verdi hanno promosso per anni l'acquisto e l'utilizzo di vetture a batteria e ora sono tornati sui loro passi, invitando gli automobilisti a non utilizzare il proprio veicolo e a sfruttare maggiormente i mezzi pubblici. Il motivo è presto detto: anche al di là delle Alpi l'attuale rincaro delle tariffe dell'elettricità e del gas sta producendo conseguenze pesanti sui portafogli dei cittadini e si stanno valutando diverse iniziative per ridurre i consumi e ottenere dei risparmi. L'esempio della California. I Verdi svizzeri stanno, per esempio, guardando alla California. Nel Golden State, le temperature elevate, un ancor ...

