Spalletti: «A Glasgow è come Natale, mi preparo ?a scartare i regali» (Di martedì 13 settembre 2022) L?esordio di una settimana da contro il Liverpool è ormai un vecchio ricordo. E il Napoli deve saperlo perché a Ibrox, domani sera, non sarà facile contro i Rangers pronti... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 settembre 2022) L?esordio di una settimana da contro il Liverpool è ormai un vecchio ricordo. E il Napoli deve saperlo perché a Ibrox, domani sera, non sarà facile contro i Rangers pronti...

fantapazzcom : Spalletti??: ecco chi sarà il sostituto di Osimhen. Un giorno in più fa pensare alla formazione in anticipo. - messina_oggi : Spalletti “Perdiamo la gara se usiamo le armi dei Rangers”GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) - 'Se andiamo ad usare le lo… - cn1926it : #Anguissa a Sky: “#Rangers pericolosi. Io un leader? Ecco cosa ci ha detto #Spalletti” - sportli26181512 : Rangers-Napoli, le probabili formazioni della partita di Champions League: Dopo il grande successo contro il Liverp… - calciomercatoit : ?? Il #Napoli è partito per Glasgow: domani la partita contro il #Rangers in #ChampionsLeague ?? Gli uomini di… -