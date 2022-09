Sampdoria, situazione infortunati per lo Spezia: Giampaolo spera in un paio di recuperi (Di martedì 13 settembre 2022) La Sampdoria nel weekend giocherà il derby contro lo Spezia e Giampaolo conta di recuperare un paio di giocatori La Sampdoria nel weekend giocherà il derby contro lo Spezia e Giampaolo conta di recuperare un paio di giocatori. Su tutti Omar Colley, il centrale rimasto fuori contro il Milan per una contusione al ginocchio dovrebbe rientrare in questi giorni ad allenarsi col gruppo. Anche Murillo potrebbe tornare a disposizione. Winks, invece, fuori condizione e alle prese con qualche fastidio non verrà rischiato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Lanel weekend giocherà il derby contro loconta di recuperare undi giocatori Lanel weekend giocherà il derby contro loconta di recuperare undi giocatori. Su tutti Omar Colley, il centrale rimasto fuori contro il Milan per una contusione al ginocchio dovrebbe rientrare in questi giorni ad allenarsi col gruppo. Anche Murillo potrebbe tornare a disposizione. Winks, invece, fuori condizione e alle prese con qualche fastidio non verrà rischiato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

