Regina | Biden andrà con auto blindata a funerali | altri in navette

(Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente americano Joepotrà recarsi con la Cadillacconosciuta come 'The Beast' al funerale dellaElisabetta II la prossima settimana a Londra. Lo riferisce The Times. Con ...

nicolasavoia : Capi di Stato presenti ai #funerali della Regina #Elisabetta: Biden, Mattarella, Steinmeir (Germania), Van Der Bel… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Funerali regina Elisabetta: i leader del mondo che parteciperanno, da Mattarella a Biden - infoitestero : Funerali regina Elisabetta: i leader del mondo che parteciperanno, da Mattarella a Biden - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Funerali regina Elisabetta: i leader del mondo che parteciperanno, da Mattarella a Biden - caronizzola : RT @SkyTG24: Funerali regina Elisabetta: i leader del mondo che parteciperanno, da Mattarella a Biden -

Il presidente americano Joepotrà recarsi con la Cadillac blindata conosciuta come 'The Beast' al funerale dellaElisabetta II la prossima settimana a Londra. Lo riferisce The Times. Con la presenza di oltre 100 ...... LE condoglianze di rito invece erano arrivate nei giorni scorsi da Putin: 'Per decenni, la... Tra i leader mondiali anche il presidente statunitense Joecon la moglie Jill, Recep Tayyip ...(ANSA) - NEW YORK, 13 SET - Il presidente americano Joe Biden potrà recarsi con la Cadillac blindata conosciuta come 'The Beast' al funerale ...E' successo dopo la morte della Regina Elisabetta: l'evento che fa commuovere tutti; l'immagine fa il giro del web.