Regina Elisabetta | ecco che fine faranno gli orsi Paddington lasciati come tributo

La scomparsa della Regina Elisabetta II, morta l'8 settembre 2022 nella residenza reale di Balmoral, e dopo un regno durato più di settant'anni, ha catalizzato l'attenzione del mondo intero, nonché quella di migliaia di cittadini britannici. LEGGI ANCHE : — Meghan Markle 'maleducata' con l'aiutante reale? La scena ripresa di nascosto che non è piaciuta a tutti Giorno dopo giorno stanno giungendo migliaia di persone davanti a Buckingham Palace per lasciare il proprio saluto e omaggio fuori dai cancelli reali, in attesa del solenne funerale previsto per il 19 settembre. Tra i regali più frequenti lasciati fuori dal Palazzo, spiccano numerosi orsacchiotti Paddington: il riferimento del pupazzetto è legato al video che venne realizzato per festeggiare il Giubileo di Platino ella Regina ...

