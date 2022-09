Rassegne | “Le Due Culture” | studiosi da tutto il mondo ad Ariano Irpino per parlare di arte e scienza

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 settembre 2022) Pdomani pomeriggio la quattordicesima edizione del meeting ‘Le Due’, in programma fino a domenica prossima presso la sede di Biogem, ad, e incentrato, quest’anno, sui rapporti tra. I lavori, fruibili anche in diretta streaming sul canale YouTube Biogem Istituto, saranno introdotti dal presidente del centro di ricerca, Ortensio Zecchino, seguito dal professore Marco Di Capua, dell’Accademia di belle arti di Napoli, impegnato in una ‘lectio magistralis’ volta ad analizzare lo sguardo dell’sulla natura. A seguire, i due fisici Antonio Ereditato e Franco Cervelli proveranno a dimostrare chesono molto più simili tra loro di quanto normalmente si è ...