Ponte Morandi, Autostrade e Spea non vogliono risarcire le parti civili (Di martedì 13 settembre 2022) Autostrade per l’Italia e Spea, la sua controllata che si occupava delle manutenzioni, hanno chiesto al collegio del tribunale di Genova, nell’ambito del processo sul crollo del Ponte Morandi in corso a Genova, di escludere le due società dalla responsabilità civile, e, dunque, da eventuali risarcimenti in caso di condanna. Clamorosa richiesta dei legali di Autostrade per l’Italia e Spea al processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova Tutto questo vuol dire che a risarcire i danni, se i giudici accoglieranno la richiesta dei legali delle due società, saranno solo gli imputati eventualmente condannati. La circostanza è emersa oggi nel corso dell’udienza del processo sulla tragedia del viadotto Polcevera il cui crollo, il 14 agosto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 settembre 2022)per l’Italia e, la sua controllata che si occupava delle manutenzioni, hanno chiesto al collegio del tribunale di Genova, nell’ambito del processo sul crollo delin corso a Genova, di escludere le due società dalla responsabilità civile, e, dunque, da eventuali risarcimenti in caso di condanna. Clamorosa richiesta dei legali diper l’Italia eal processo per il crollo deldi Genova Tutto questo vuol dire che ai danni, se i giudici accoglieranno la richiesta dei legali delle due società, saranno solo gli imputati eventualmente condannati. La circostanza è emersa oggi nel corso dell’udienza del processo sulla tragedia del viadotto Polcevera il cui crollo, il 14 agosto ...

fcolarieti : Crollo Ponte Morandi, Autostrade e Spea non vogliono risarcire le parti civili. Clamorosa richiesta dei legali dell… - Antiogu60 : RT @NicolaIndelica6: CAPITO LEGHISTI DI MERDA… IL SUPER BONUS L’HANNO SBLOCCATO LORO E NON CHI HA DETTO CHE IL PONTE MORANDI LO FACCIAMO CO… - FRANCEgk40 : RT @NicolaIndelica6: CAPITO LEGHISTI DI MERDA… IL SUPER BONUS L’HANNO SBLOCCATO LORO E NON CHI HA DETTO CHE IL PONTE MORANDI LO FACCIAMO CO… - valfabbrini : RT @StefanoFeltri: Al processo sulla strage del ponte Morandi Autostrade chiede di non risarcire le parti civili: le Autostrade a controll… - MariellaLoi : RT @Perla19733917: @graziano_delrio Al governo ci siete stati voi e la costituzione l’@vet? calpestata da fare schifø. Non ve ne siete acco… -