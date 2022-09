Perché in così tanti vincono un concorso pubblico e poi rinunciano al posto fisso (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - L'ultimo caso è quello dell'Ispettorato Nazionale del lavoro di Milano e Lodi dove, è la stima del sindacato FLP, "su 76 funzionari convocati per l'assunzione, solo 33 hanno preso servizio". Ma è da mesi che si registra un fenomeno apparentemente inspiegabile: i lavoratori che conquistano il 'posto fisso' nel pubblico e poi, una volta chiamati, ci rinunciano. Il Checco Zalone di 'Quo vado?' farebbe molta fatica a capire e, in effetti, le ragioni sono complesse. Trasferirsi al nord costa troppo "La prima cosa da dire - spiega all'AGI Bruno Giordano, direttore dell'Inl - è che le rinunce sono dovute al fatto che si sono svolti negli ultimi mesi tantissimi concorsi per diverse amministrazioni pubbliche in contemporanea con lo stesso metodo di selezione informatica introdotto dai decreti di emergenza Covid. ... Leggi su agi (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - L'ultimo caso è quello dell'Ispettorato Nazionale del lavoro di Milano e Lodi dove, è la stima del sindacato FLP, "su 76 funzionari convocati per l'assunzione, solo 33 hanno preso servizio". Ma è da mesi che si registra un fenomeno apparentemente inspiegabile: i lavoratori che conquistano il 'fisso' nele poi, una volta chiamati, ci. Il Checco Zalone di 'Quo vado?' farebbe molta fatica a capire e, in effetti, le ragioni sono complesse. Trasferirsi al nord costa troppo "La prima cosa da dire - spiega all'AGI Bruno Giordano, direttore dell'Inl - è che le rinunce sono dovute al fatto che si sono svolti negli ultimi mesissimi concorsi per diverse amministrazioni pubbliche in contemporanea con lo stesso metodo di selezione informatica introdotto dai decreti di emergenza Covid. ...

