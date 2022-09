Per Letta scriviamo "fake" ma le più grosse le dice lui (Di martedì 13 settembre 2022) Dal fascismo al Jobs act, dall'Agenda Draghi al Rosatellum. Ci critica, ma ecco tutte le sue bufale Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) Dal fascismo al Jobs act, dall'Agenda Draghi al Rosatellum. Ci critica, ma ecco tutte le sue bufale

CarloCalenda : Una cosa è emersa in modo chiaro: non ci sono coalizioni di governo di destra e sinistra. È un imbroglio elettorale… - LaVeritaWeb : Il mezzo per l’ecotour da Brescia a Torino si è fermato ad Alessandria. Per arrivare al comizio al segretario è ser… - AlexBazzaro : #Letta presenta il manifesto per il Sud e per le Isole: 'trecentomila assunzioni nelle pubbliche amministrazioni en… - allo757 : RT @ardigiorgio: Quindi per Letta “con fratoianni e Bonelli abbiamo fatto un’alleanza elettorale, non ci faremo un governo”. E quindi di gr… - CarriaggioM : RT @erretti42: Sul versante delle comiche messe in piedi da Repubblica: Rep: “Il M5S è in ripresa al Sud. Letta ora spera nel pareggio: ‘P… -